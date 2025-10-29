Bağdat Caddesi 29 Ekim 2025 yürüyüşü ne zaman, saat kaçta? İşte Cumhuriyet programı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyetimiz, 102 yaşında...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleriyle yurdun dört bir köşesinde coşkuyla kutlanıyor.

İstanbul’un önemli merkez noktalarından birisi olan Bağdat Caddesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bu sene de geleneksel yürüyüş düzenlenecek.

Gün boyunca birçok gösterinin gerçekleşeceği cadde, akşam ise kortej yürüyüşüne sahne olacak.

29 Ekim Bağdat Caddesi programı ve detaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki; 29 Ekim 2025 Bağdat Caddesi Kortej Yürüyüşü ne zaman, saat kaçta? Nereden başlayacak ve nerede bitecek? İşte bilgiler...

29 EKİM 2025 BAĞDAT CADDESİ YÜRÜYÜŞÜ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yürüyüş, 29 Ekim Çarşamba günü saat 19.00’da Suadiye ışıklardan başlayacak ve Göztepe ışıklarda sona erecek.

Türk bayrakları ve ışıklı LED ekranlarla süslenen Cumhuriyet tırı ile kortej geçişi, caddenin çeşitli noktalarına kurulan dev ekranlardan canlı olarak izlenebilecek.