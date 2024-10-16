Bahar dizisinde şaşırtan çekim hatası! Sahneye erken girdi, saklanmaya çalıştı...

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Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi başarılı isimlerin başrollerinde yer aldığı reyting rekortmeni dizi Bahar yeni sezonuyla izleyici ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmasının ardından ilgiyle takip edilen dizi Salı akşamlarının soluksuz izlenen yapımları arasında yer alıyor.

Yeni isimlerinde kadroya dahil olmasıyla hikayede yaşanan değişiklikler ile seyircinin onayını almayı başaran dizi yeni bölümleriyle reytinglerde başarısını kanıtlamaya devam ediyor.

ÇEKİM HATASI İZLEYENLERİ ŞAŞIRTTI!

Hemen her dizide yaşanan çekim hataları artık dizilerin vazgeçilmezi haline gelmiş durumda.

Bu kez çekim hatası kurbanı dün akşam seyirci ile bulaşan Bahar oldu. Dizinin yeni bölümünde dikkatli seyirciler hatayı anında fark etti. Seren'in babası hastaneden çıkış yaptığı sırada arkasında figüran doktor belirdi.

Sahneye erken girdiğini fark eden figüran kendisini saklamak için büyük çaba sarf etti ve sahnede duvarın arkasına saklandı. O anlar ise yeni bölümde göründü.