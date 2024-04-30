ŞOK'tan bahar temizliği yapacaklara müjde: Toz Deterjan 94.00 TL, Yüzey Temizleyici 48.00 TL... Türkiye'nin ucuz marketi ŞOK, 1-7 Mayıs aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta ŞOK'da yok yok; temizlik malzemelerinden bahçe dekorlarına, beyaz eşyadan mobilyaya onlarca ürün sizleri bekliyor. İşte ŞOK 1-7 Mayıs aktüel ürünler...

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Türkiye'nin sevilen alışveriş marketi ŞOK, müşterilerine Mayıs ayında büyük bir sürpriz yapıyor!

Yepyeni ŞOK aktüeli, geniş ürün çeşitliliği ve çekici indirim avantajlarıyla dolu.

Sinbo Çift Hazneli Airfryer'dan Katlanabilir Yatağa, Mehtap Seramik Derin Tencere'ye ve Bienwood Bie Ahşap Saksıslık Seti'ne kadar birbirinden kullanışlı ürünler, haftanın öne çıkanları arasında yer alıyor.

Ayrıca bahar temizliği yapacak olan ev hanımlarının yüzlerini güldürecek indirimler de yer alıyor.

İşte ŞOK 1-7 Mayıs indirim kataloğu…