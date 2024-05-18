Baharatlı cips yedi, kalbi durdu! İşte ölüm nedeni...

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ABD'de yaşana olay, cips tüketicilerini korkuttu.
14 yaşındaki lise öğrencisi Harris Wolobah, sosyal medyada viral olan "baharatlı tortilla cipsi yeme meydan okuması"na katıldı.
Wolobah, beklemedik bir şekilde yaşamını yitirdi.
Otopsi sonucunu gören ailesi ve yakınları şaşkınlığını gizleyemedi.
Acıdan hayatını kaybetti
Rapora göre, çok baharatlı cipsi yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlanan Wolobah, "Yüksek seviyede tüketilen kapsaisin (acı biberlerin aktif bileşeni) sonucu oluşan ani kalp durması" sonucu hayatını kaybetti.
Çocukta kalp büyümesi ve kalp kası bandı rahatsızlığının da bulunduğu belirtildi.
Son derece acı olan bu ürüne karşı çocuk ve gençlere uyarılarda bulunuldu.