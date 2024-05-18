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Baharatlı cips yedi, kalbi durdu! İşte ölüm nedeni...

Baharatlı cips yedi, kalbi durdu! İşte ölüm nedeni... Otopsi raporuna göre; ABD'li genç, sosyal medyadaki bir meydan okumada baharatlı cips yemekten öldü.