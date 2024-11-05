Bahçenizi kışa hazırlayın! Kasım ayında budanması gereken ağaç ve bitkiler...

Hüseyin Topuz

Kasım ayında ağaç ve bitki budaması, bahçenizin sağlıklı ve düzenli kalması için önemli bir adımdır.

Bu dönemde budama işlemi, bitkilerin kış mevsimine hazırlanmasına ve ilkbaharda daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde büyümelerine yardımcı olur.

Kasım ayında budanması gereken bitkiler arasında meyve ağaçları, gül çalıları ve çeşitli süs bitkileri bulunmaktadır.

Bu bitkilerin budanması, hastalıkların önlenmesi, hava dolaşımının iyileştirilmesi ve istenilen şeklin verilmesi açısından büyük önem taşır.

Kasım ayında yapılan budamalar, bitkilerin kışa hazırlanmalarına ve gelecek yıl daha güçlü bir şekilde büyümelerine yardımcı olur.

İşte, Kasım ayında budanması gereken ağaç ve bitkiler...

Meyve Ağaçları

Elma, armut, erik, kiraz ve şeftali gibi meyve ağaçları budanabilir. Budama, ağaçların şekillenmesini ve gelecek yıl daha iyi meyve vermesini sağlar.

Gül

Gül bitkileri de Kasım ayında budanabilir. Bu, bitkinin sağlıklı kalmasını ve gelecek yıl bol çiçek vermesini sağlar.

Asma

Üzüm asmaları da bu dönemde budanabilir. Böylece, bitki daha iyi hava alır ve hastalıklara karşı daha dirençli olur.

Çalılar ve Fundalar

Leylak, ortanca, manolya ve diğer çalı türleri de Kasım ayında budanabilir.

Yaprak Döken Ağaçlar

Akçaağaç, karaağaç, huş ağacı gibi yaprak döken ağaçlar da budanabilir. Bu, ağaçların şekillenmesini ve sağlıklı kalmasını sağlar.

İğne Yapraklılar

Çam, ladin, köknar gibi iğne yapraklı ağaçların da budanması gerekebilir. Bu, bitkinin daha sağlıklı büyümesini sağlar.