Bahçenizi yaza hazırlayın! Eylül'de ekilmesi gereken 5 ağaç ve bitki... Eylül ayında bu ağaç ve bitkilerin ekilmesi daha sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlamak için önemlidir. İşte, Eylül ayında ekilmesi gereken ağaç ve bitkiler...

Haber Merkezi

Eylül ayı, bahçe ve peyzaj düzenlemesi için önemli bir dönemdir.

Eylül ayında ekilmesi gereken ağaç ve bitkiler, mevsim şartlarına ve bölgesel iklim koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Ancak genel olarak, sonbaharın başlangıcı olan Eylül ayı, pek çok ağaç ve bitki türü için uygun bir dikim zamanıdır.

Peki, Eylül ayında hangi ağaçlar ve bitkiler ekilmelidir? Sizler için bu ağaç ve bitkileri derledik.

İşte, Eylül ayında ekilmesi gereken ağaç ve bitkiler...

Elma Ağacı

Elma ağaçları, serin iklimleri sever ve sonbahar dikimi köklerin iyi bir şekilde yerleşmesine yardımcı olur.

Çam Ağacı

Çam ağaçları, her mevsimde dikilebilir ancak Eylül ayında dikildiklerinde köklerin toprağa iyi adapte olmasına olanak tanır.

Erik Ağacı

Erik ağaçları, iyi drene olan toprakları sever ve sonbaharda dikildiklerinde, ilkbaharda güçlü bir şekilde büyürler.

Sarımsak

Sarımsak, Eylül ayında ekildiğinde, kış boyunca köklenir ve ilkbaharda büyümeye başlar.

Lale

Lale soğanları, Eylül ayında ekildiğinde kışın soğuk döneminden geçerek baharda çiçek açar.

Bu ağaç ve bitkiler, sonbahar dikimi için uygundur çünkü Eylül ayında toprağın hala sıcak olması, köklerin iyi bir şekilde gelişmesine yardımcı olur.