Bahçeye bu bitkileri ekin, yılan derdinden temelli kurtulun

Doğa ile iç içe yaşamanın huzuru bazen istenmeyen sürprizlerle kesintiye uğrayabilir. Özellikle bahçeli evlerde ya da ormanlık alanlara yakın bölgelerde yaşayanlar için ansızın beliren bir yılan, huzurun yerini tedirginliğe bırakabilir.

Her ne kadar birçok yılan türü zararsız ve ekosistemin bir parçası olsa da, onları yaşam alanlarımızdan uzak tutmak istememiz oldukça doğal.

İyi haber şu ki, doğa bu konuda da bize yardımcı oluyor. Yılanların doğal olarak hoşlanmadığı kokulara sahip bazı bitkiler, sadece bahçenizi güzelleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bu sürüngenleri ortamdan uzak tutmada da oldukça etkili.

Üstelik kimyasal ilaçlara gerek kalmadan, tamamen doğal bir yöntemle bakın nasıl yılanları bahçenizden uzak kalmasını sağlıyormuşsunuz…

BU BİTKİLERİ EKMEK YETİYOR

Uzmanlara göre, lavanta, nane, sarımsak, rezene, limon otu ve kekik gibi bitkiler, yılanların sinir sistemine rahatsızlık verici etkiler yapabiliyor. Özellikle bu bitkilerin kokuları, yılanların yön bulma ve hareket alanlarını olumsuz etkilediği için o bölgelere yaklaşmamayı tercih ediyorlar.

Ek olarak bu bitkiler; arı, kelebek ve kuşlar gibi dost canlıları çekerken zararlılara karşı da doğal bir savunma hattı oluşturuyor.

Bahçenizi hem görsel olarak canlandırmak hem de yılan gibi istenmeyen misafirleri nazikçe uzak tutmak istiyorsanız, bu bitkilere yer açmanız yeterli oluyor.