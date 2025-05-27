Bahçıvanların gizli sırrı: Domateslerin yanına ekin verimi katlayın

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Bahçenizde domates yetiştiriyorsanız sadece güneş, su ve gübre yetmez! Lezzetli ve bol domatesler toplamak istiyorsanız, bitkiler arası “dostluk ilişkilerini” de dikkate almanız şart.

Verimli bir hasat için doğanın sunduğu bitki dostlukları, zararlılara karşı doğal bir kalkan görevi görürken, aynı zamanda toprağın sağlığını da iyileştiriyor. Bahçıvanlar, domatesin yanına dikeceğiniz bazı bitkilerin, üretimi büyük ölçüde artırdığını ve kimyasal ilaçlara olan ihtiyacı azalttığını vurguluyor.

Bu teknik, belirli bitkilerin birlikte dikilerek birbirlerinin büyümesini destekleyerek aynı zamanda zararlı böcekleri doğal yollarla uzaklaştırıyor. İşte, domates gibi hassas ve hastalıklara açık bir sebze can simidi olan bitkiler…

DOMATESLERİN YANINA EKİN!

Domatesin en yakın dostlarından biri olan fesleğen, sadece harika kokusuyla değil, sağladığı koruma ile de öne çıkıyor. Fesleğen, domatesin aromasını artırmakla kalmıyor; aynı zamanda yaprak bitleri, beyaz sinek ve sivrisinekler gibi birçok zararlıyı uzak tutuyor. Ayrıca topraktaki nem dengesini de olumlu yönde etkileyerek domatesin kök gelişimini destekliyor.

Dereotu, bahçenizin “yardımcı böcek” dostlarını kendine çekerek domatesin daha verimli tozlanmasına yardımcı oluyor. Özellikle arılar ve yaban arıları gibi polinatörleri çekerek hem domates hem de diğer çiçekli bitkilerin verimini artırıyor. Aynı zamanda yaprak biti gibi zararlıları yiyen faydalı böceklerin de uğrak noktası haline geliyor.

Küçük ama etkili! Sarımsak ve soğan, yaydıkları keskin koku sayesinde domatesin etrafında görünmez bir savunma hattı oluşturuyor. Bu kokular, yaprak bitleri, örümcek akarları ve mantar hastalıklarına neden olan bazı mikroorganizmalar üzerinde caydırıcı etki yaratıyor. Ayrıca toprağın mikrobiyal yapısını destekleyerek genel bitki sağlığını iyileştiriyor.