Bakan açıkladı: Ulaşımda yeni dönem! Taksi, dolmuş, otobüs…

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Toplu taşıma ve ulaştırma sistemlerine yeni dönem geliyor. 2025 yılına girilmesiyle birlikte birçok alanda yapılacak olan yenilikler arasında toplu ulaşımda yapılacak olan değişiklik damga vurdu.

Yeni yılın ilk çeyreğinde uygulanmaya alınacak olan sistem taksi, dolmuş ve otobüslerde radikal bir değişim olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuk olduğu bir televizyon programında ulaşımda yapılacak olan değişiklikler hakkında açıklamalarda bulundu.

YÜZ TANIMA SİSTEMİ GELİYOR!

Toplu taşımada devrim niteliğinde yapılacak olan yenilik ile birlikte taksi, dolmuş ve otobüslere yüz tanıma sistemi geliyor.

Sürücülerin çalışma saati düzenlemelerinin takip edilmesi yönündeki bu yeni adım dikkat çekti. Uraloğlu söz konusu olan yüz tanıma sistemi hakkında ise, "Yaşanan bazı kazalar ve güvenlikle ilgili problemlerden dolayı taksi, dolmuş ve otobüslere kamerayı zorunlu hale getiriyoruz. Sürücü 8 saatten fazla araç kullanamaz diyoruz. Benim belgem kullandı sürem doldu, diğer belgeyi takıyoruz ama yine ben kullanıyorum. Bunun önüne geçmek için kamera koyup yüz tanımayla önüne geçeceğiz. Önümüzdeki yılın ilk aylarında yakında yapacağız” ifadelerini kullanarak 2025 yılı toplu taşıma uygulamaları hakkında bilgi verdi.