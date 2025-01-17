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Bakanlık 4 markayı daha ifşa etti: Zeytinyağı diye bakın ne içirmişler

Bakanlık 4 markayı daha ifşa etti: Zeytinyağı diye bakın ne içirmişler Vatandaşların sağlığını korumak için harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni bir liste yayımladı. Taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen zeytinyağı markalarının içinden bakın ne çıktı.