Bakanlık 456 personel alacak! En az maaş 44 bin TL; İşte başvuru ekranı...

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İş arayanlara müjde...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşları sevindirecek bir iş ilanı yayımlandı.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, 14 çözümleyici sistem programcısı, 13 programcı, 3 mütercim-tercüman, 22 mühendis, 128 büro personeli, 202 destek personeli, 28 koruma ve güvenlik görevlisi ile 46 tekniker olmak üzere 456 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

BAŞVURU DETAYLARI

Pozisyonlara başvurular 16-27 Aralık'ta yapılacak. Adaylar, başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek.

Giriş sınavı, sözlü usulle 17 Şubat-7 Mart 2025'te Ankara'da yapılacak.