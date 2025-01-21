Bakanlık açıkladı: Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı? Bu yıl Aile Destek Programı ödemeleri yapılacak mı?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan destek ödemeleri kapsamında yer alan ve 2022 yılında başlayan Aile Destek Ödemelerinin Aralık 2024 itibariyle sonlanacağı biliniyordu.

İhtiyaç sahibi milyonlarca aileye yapılan destek ödemelerinin 2025 yılında devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

Bu kapsamda “2025 yılında Aile Destek Ödemeleri yapılacak mı?” sorusu en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Söz konusu destek ödemeleri hakkında araştırmalar hızlanırken çeşitli iddialarda ortaya atılıyor.

Bakanlık tarafından Aile Destek Ödemeleri hakkında yeni bir duyuru yapıldı. Peki, Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı? Bu yıl Aile Destek Programı ödemeleri yapılacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI?

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan "Aileye destek lüksmüş" başlıklı haberin tüm içeriğiyle "yalan" olduğu aktarıldı.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına konuya açıklık getirilmesinin zaruri hale geldiğine işaret edilen açıklamada, "Program, süreli olduğu için bakan imzasına gerek olmadan otomatik sonlanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, Haziran 2022'de geçici süreli başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın, programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.