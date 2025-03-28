Bakanlık açıkladı: O araçlar bayram boyunca yola çıkamayacak!

Haber Merkezi

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması ve ara tatille çakışması nedeniyle yollarda yoğun bir trafik akışı beklenirken, İçişleri Bakanlığı sürücüleri rahatlatacak önemli bir karar aldı.

28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00’dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00’e kadar bazı yollarda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların trafiğe çıkışı yasaklanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bu karar, büyük şehirlerden turistik bölgelere ve memleketlerine giden vatandaşların güvenli seyahati için alındı.

Trafik yoğunluğunu kontrol altına almak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla kontroller sıkılaştırılacak, denetimler artırılacak.

Yetkililer, özellikle bayram tatili süresince aşırı hız, emniyet kemeri kullanımı ve sürücü yorgunluğu gibi konularda ekstra dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Bayram yolculuğuna çıkacak vatandaşlara “Trafik kurallarına uyun, sevdiklerinize güvenle ulaşın!” çağrısı yapıldı.

O YOLLARDA YASAKLAR GEÇERLİ OLACAK

Ankara, İzmir ve Antalya istikametine giden belirli otoyollar ve kara yollarında kamyon, çekici ve tankerlerin trafiğe çıkışı yasaklandı. İşte detaylar:

Ankara yönüne:

Anadolu (O4) Otoyolu: İstanbul’dan Ankara’ya kadar

Kuzey Marmara (O7) Otoyolu: İstanbul’dan Sakarya (Akyazı) sınırına kadar

D-100 Karayolu: İstanbul’dan Bolu (Gerede) ilçesine kadar

D-750 Karayolu: Bolu (Gerede) ilçesinden Ankara’ya kadar

İzmir yönüne:

O5 (Gebze-İzmir) Otoyolu: Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa girişlerinden itibaren

D-200, D-260 ve D-300 Karayolu: Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa girişlerinden itibaren

Antalya yönüne:

D-650 Karayolu: Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur girişlerinden itibaren

D-300 Karayolu: Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta girişlerinden itibaren

Bu yollar üzerindeki tüm giriş ve çıkışlarda da denetimler sıkılaştırılacak.

O ARAÇLAR YASAK KAPSAMINA ALINMAYACAK

Ramazan Bayramı tatilinde trafiğin rahatlatılması amacıyla kamyon, çekici ve tankerlerin belirli yolları kullanması yasaklanırken, bazı araçlara istisna getirildi. İçişleri Bakanlığı, hızlı bozulabilen gıda ürünleri, tıbbi malzeme ve akaryakıt taşıyan araçların belirlenen şartlar dahilinde trafiğe çıkmasına izin verileceğini açıkladı.

İstisnai araçlarla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir" ifadeleri kullanıldı.