Bakanlık düğmeye bastı: O temizlik ürünü artık satılmayacak Ticaret Bakanlığı, tüketici sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son olarak yapılan açıklamada, bir temizlik ürününün piyasadan toplatılmasına karar verildi.