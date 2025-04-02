Bakanlık düğmeye bastı: O yerlerde oturanlara faizsiz kredi verilecek!

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Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı tarafından orman köylerinde yaşayan aileleri sevindirecek yeni bir uygulamanın duyurusunu yaptı.

2025 Aile Yılı kapsamında uygulamaya geçirilen yenilikle birlikte orman köylerinde ikamet eden ailelere yönelik çeşitli destek ve yardımlarda bulunulacağı paylaşıldı.

Ülkenin orman varlığının korunup geliştirilmesine yönelik çalışmalara değinen Yumaklı, "Yaz aylarının yaklaşmasıyla orman yangınlarına yönelik hazırlıkları tamamladık. Bunun yanında Yeşil Vatanımızın yeşiline yeşil katmak için de çalışmalarımız sürüyor" ifadeleriyle dikkat çekti.

4 YIL GERİ ÖDEMELİ OLARAK VERİLİYOR!

'Aile Yılı' kapsamda orman köylerinde ikamet eden aileler için yeni uygulamalar hazırladığı kaydedildi.

Söz konusu destekler kapsamında, orman köylerinde ikamet eden ve bu sene evlenen ya da çocuk sahibi olan kadınlarımıza mikrokredi uygulamasında yüzde 50 hibe vereceğinin müjdesi verildi.

Söz konusu mikrokredilerin ise 70 bin liraya kadar kullanacakları kredilerin yarısının bakanlık tarafından hibe olarak verileceği, geri kalan yarısı da faizsiz ve 4 yıl geri ödemeli şekilde ödeneceği vurgulandı.

Ayrıca, süne böceğiyle mücadele eden ve tarlasının kenarına rüzgar perdesi yapmak isteyen çiftçilerimize ücretsiz fidan sağlanacağı ve gelir getirici ve tıbbi aromatik tür fidanlarını yüzde 80 indirimli olarak verileceği de paylaşıldı.