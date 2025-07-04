Bakanlık düğmeye bastı: Sigaralarda yeni dönem! Tamamen zorunlu oldu

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Sigara Filtresi Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelik kapsamında, artık üretim tesisi kurmak isteyenler için kapsamlı kriterler geçerli olacak.

Hazırlanan yeni düzenleme ile birlikte sigara filtresi üretim tesislerinin kuruluşundan denetimine kadar tüm süreçler net kurallara bağlandı.

KAPASİTE VE TEKNOLOJİ ŞARTI GETİRİLDİ

Yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte sigara filtresi üretim tesislerine yıllık en az 2 milyar adet üretim kapasitesi getirilirken üretimde kullanılacak makinelerinde tam ve yeni teknolojiye sahip olması şartı dikkat çekti.

Söz konusu yönetmelikle birlikte üreticilerin artık filtre çubuğunun da üretim bölümlerine dahil edilmesi gerektiği belirtilirken yardımcı teknik üniteler hariç olmak üzere makinelerin daha önce kullanılmamış olması gerekecek.

Kurulacak olan tesislerin ise organize sanayi bölgesi ya da sanayi alanlarında bulunmaları en az bin metrekare kapalı alana sahip olmaları gerekecek.