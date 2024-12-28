Bakanlık duyurdu, 1 Ocak’ta başlıyor: 7 bin 294 lira verilecek!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım alan vatandaşlara yönelik müjdeli bir duyuru yaptı. Yapılan duyuruda 2024 yılında yapılan sosyal yardım ödemelerinin yeni yıl itibariyle artış göstereceği belirtildi.

Sosyal yardımların artmasının yanı sıra yeni bir yardımın daha 2025 yılında uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

2025 yılı ile başlayacak olan ve tek seferlik yapılacak sosyal yardım ödemesinde tutar ise 7 bin 294 TL olarak belirlendi.

İŞE BAŞLAYANA ÖDENECEK!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında yapılan iş birliği çerçevesinde, İŞKUR aracılığıyla işe yerleşen sosyal yardım hak sahiplerine tek seferlik "işe başlama yardımı" ödenecek.

Bakanlık, söz konusu yardımın brüt asgari ücretin üçte biri oranında olacağını da açıkladı. 2024 yılı için 6 bin 667 TL olarak belirlenen ödeme, 2025 yılında asgari ücret artışıyla birlikte 7 bin 294 TL’ye yükselecek.