Bakanlık duyurdu: 28 Temmuz’dan itibaren zorunlu olacak

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü kapsamında Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda bir etkinlik düzenledi.

“Dünya Gıda Güvenirliği” başlıklı programa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.Etkinlik, güne özel hazırlanan video gösterimiyle başladı ve ardından açılış konuşmaları ile devam etti.

Konuşmasında gıda güvenliğinin önemine dikkat çeken Bakan Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıdanın tohumdan sofraya kadar olan her aşamasında aktif rol aldığını vurguladı.

81 ilde güçlü bir denetim ağına sahip olduklarını belirten Yumaklı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"81 ilimizde güçlü bir altyapımız mevcut. 41 kamu, 107 özel sektör laboratuvarımız var. Gıdaya yönelik makamlığımızın 15 AR-GE merkezi var. 8 binden fazla gıda kontrol görevlisi arkadaşım var. Bu güçlü yapıyla 2024 yılında 1.3 milyondan fazla denetim gerçekleşti. Halkımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmayacağımızı buradan güçlü bir şekilde ifade etmek istiyorum. 1 Ocak'tan bu yana 503 bin denetim yapıldı. Bu denetimler sonucu 11 bin 702 uygunsuzluk tespit edildi. Bu tespit ettiğimiz yerlere 1.1 milyar 56 milyon liralık idari para cezası uyguladık. Bizim amacımız uygunsuzluk tespit edip ceza kesmek değil. Bizim amacımız o uygunsuzlukların yeniden meydana gelmemesini sağlayacak metotları adeta bir koruyucu hekimlik gibi firmalarımızla, işletmelerimizle, onların çalışanlarıyla ya da karar alıcılarıyla birlikte olmak. Sağlığı tehlikeye düşürücü bir unsur varsa cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunmaktan hiçbir şekilde çekinmiyoruz. Bu zamana kadar yapılanların arasında da 301 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk"

BÜTÜN GIDA İŞLETMELERİNDE ZORUNLU OLACAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki ve hayvan sağlığı ile gıda denetiminde atılan yeni adımları kamuoyuyla paylaştı. Son iki yılda yaklaşık 100 uygulamanın hayata geçirildiğini belirten Yumaklı, hem tarımsal üretimde hem de halk sağlığında önemli ilerlemeler sağlandığını vurguladı.

Denetim süreçlerinin şeffaflaşması adına dijitalleşmenin önünü açacak bir gelişmeyi de paylaşan Bakan, vatandaşların artık restoran ve benzeri toplu tüketim alanlarında yapılan denetimleri cep telefonları üzerinden anlık olarak görüntüleyebileceklerini ifade etti. “Tarım Cebinde” mobil uygulamasının “Güvenilir Gıda” sekmesi aracılığıyla, tüketiciler işletmelerin en son ne zaman denetlendiğini ve hangi sonuçların alındığını barkod okutarak görebilecek.

Bu kapsamda Bakan Yumaklı, 28 Temmuz 2025 itibarıyla tüm gıda işletmelerinde karekod kullanımının zorunlu hale geleceğini duyurdu.

İşletmelerin bu tarihe kadar sisteme entegre olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA