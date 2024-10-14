Bakanlık duyurdu: Aylık 438 TL fatura desteği ödenecek! Başvuru yağıyor

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Devlet, doğal gaz faturalarıyla zorlanan vatandaşlara destek sağlıyor!

Doğal gaz arzı olan il veya ilçelerde yaşayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olarak belirlenen haneler, doğal gaz tüketim desteğinden yararlanabilecek.

Bu yardımdan faydalanmak için e-Devlet üzerinden kolayca başvurabilirsiniz.

Şartlar arasında, evinizde resmi ikamet adresine kayıtlı doğal gaz aboneliğinizin bulunması ve hane içinde kişi başı gelirin 5.667,37 TL’nin altında olması yer alıyor. Ancak, hanede memur, noter veya muhtar varsa bu destekten yararlanılamıyor.

Şartları taşıyan kişilere Ekim - Mayıs ayları arasında 8 dönem boyunca yıllık 1.500 ile 3.500 TL (aylık 188-438 TL) ödeme yapılıyor.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “ Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.

Gerekli belgeler;

Kimlik Belgesi,

Resmi ikamet adresine kayıtlı mesken türü aboneliğe haiz doğal gaz faturası/ön ödemeli sayaç kartı.

Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

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