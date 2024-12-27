Bakanlık duyurdu: İçinde zehirli madde bulundu, tek tek toplatılıyor

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Ticaret Bakanlığı “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” üzerinden vatandaşları sakıncalı ürünler konusunda uyarmaya devam ediyor.

Son yapılan açıklamada, Türkiye’de sıkça kullanılan bir markanın oda parfümlerinde zehirli atıkların yer aldığı belirtildi.

Söz konusu ürünlerin üretimi yasaklanırken, satışta yer alan ürünlerin ise acilen toplatılmasına karar verildi.

ÜRETİMİ YASAKLANDI, TOPLATILIYOR

Birçok kişinin evinde kullandığı Linens marka oda kokusu ve çamaşır spreylerinde tehlikeli madde yer aldığı açıklandı.

Yetkililer, bu ürünlerin üretiminin yasaklandığını ve satışta olan ürünler için toplama kararı alındığını belirtti.