Bakanlık duyurdu! O şartı karşılayan 8 bin lira ödeme alacak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu kez işsiz kişilerin istihdam edilmesini teşvik etme amacıyla uygulamaya alınan yeni bir destek programı başlatıldığı duyuruldu.

Bakanlık ve İŞKUR işbirliğinde gerçekleşecek program kapsamında kişi başına 8 bin 668 TL ödeme yapılacağı belirtildi.

Program kapsamında, İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilen vatandaşlara bir defaya mahsus olarak yapılacak destek ödemesiyle birlikte istihdamın artırılması hedefleniyor.

İŞE BAŞLAYAN 8 BİN TL ALIYOR!

Bu desteğin yanı sıra, sosyal yardım alan bireyler, İŞKUR tarafından bir işe yönlendirildiklerinde, iş başvurusu ve kabul sürecinde oluşan masraflarını karşılamak için destek alabilecek.

İş görüşmesine giden kişilere, yılda en fazla üç kez olmak üzere net asgari ücretin yüzde 10’una kadar ödeme yapılacağı da belirtildi.

Vatandaşlar İŞKUR tarafından işe yerleştirildiklerinde ise, iş başı yaptıklarında bir defaya mahsus olmak üzere 8.668 TL işe başlama yardımından yararlanabilecek.

Başvuru sürecinde, kişinin işe yönlendirildiği bilgisi İŞKUR tarafından Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’ne iletilerek kayıt altına alınacak. İşe yerleşen vatandaşlar, 30 gün içinde ikamet ettikleri bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapabilecek.