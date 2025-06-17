Bakanlık duyurdu: Yeni uygulama başladı! Cayma süresi uzatıldı

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Ticaret Bakanlığı, son yıllarda hızla büyüyen ve zaman zaman tartışmalara konu olan doğrudan satış sistemine dair önemli bir adım attı.

Bakanlık, sabit bir mağazaya ihtiyaç duymadan ürün veya hizmetlerin tüketiciye ulaştırıldığı bu model için hazırladığı ilk kapsamlı yönetmelik taslağını kamuoyunun görüşüne sundu.

Yönetmelikle birlikte, doğrudan satış yapan firmaların artık "satış yetki belgesi" alması zorunlu hale gelecek. Bu belge olmadan faaliyette bulunan şirketlere izin verilmeyecek.

Satış yetki belgeleri 3 yıl geçerli olacak ve başvuruda tüketici haklarını gözeten ilave belgeler talep edilebilecek.

Ayrıca tüketiciyi yanıltan, gerçek dışı kazanç vaatleriyle kandıran sistemlere karşı da ciddi yaptırımlar geliyor. Böylece hem tüketiciler korunacak hem de sektörde faaliyet gösteren güvenilir firmaların önü açılacak.

CAYMA SÜRESİ UZATILDI

Yönetmelikteki kapsamında cayma süresinin uzatılması dikkat çekiyor. Bu kapsamda hali hazırda 14 gün olan cayma süresinin 30 güne çıkarılacak.

Bununla birlikte, tüketici herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai bir yaptırımla karşılaşmadan, malın kendisine teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde sözleşmeden dönebilecek. Tüm geri ödemeler, tüketicinin ödediği şekliyle ve tek seferde yapılacak.

Cayma hakkını kullanan tüketici, yalnızca ürün bedelini değil, varsa ürünün teslimine ilişkin tüm masrafları da geri alacak. İade işlemleri, cayma bildiriminin ardından 30 gün içinde tamamlanacak. Bu hak, hizmet satışlarında ise satış tarihinden itibaren işlemeye başlayacak.