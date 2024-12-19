Bakanlık harekete geçti! Bu kalemler acil toplatılıyor: Kısırlık riski var

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı, çocukların sağlığını tehdit edebilecek ürünlere karşı sıkı denetimlerine devam ediyor.

Son yapılan açıklamada, çocuklar arasında yaygın olarak kullanılan bir kalem türünde sağlığa zararlı maddeler tespit edildiği duyuruldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden gelen bildirimler sonucunda yapılan incelemeler, bu kalemlerin insan sağlığına zarar verebilecek kimyasallar içerdiğini ortaya koydu.

Yapılan duyuruda, ürünün piyasaya arzının durdurulduğu ve mevcut stokların toplatıldığı belirtilirken, ebeveynler çocuklarının bu ürünleri kullanmaması konusunda uyarıldı.

KISIRLIĞA YOL AÇIYOR

Bakanlık, "Gıpta Kids Forest Versatil Kalem" adıyla piyasaya sunulan üründe yapılan incelemelerde, limit değerin oldukça üzerinde kanserojen madde olan ftalat tespit edildiğini duyurdu.

Yapılan araştırmalara göre ftalat, özellikle erkeklerde kısırlığa yol açabilen ve ilerleyen yaşlarda kansere zemin hazırlayan kimyasal bir madde olarak biliniyor.

Bilimsel çalışmalar, bu zararlı kimyasalın çocukların gelişim sürecini olumsuz etkileyebileceğini de ortaya koyuyor.