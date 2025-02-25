Bakanlık harekete geçti! Bu oyuncaklar yasaklanıyor: Hayati riski var

Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden bir oyuncağı daha tespit etti.

Yapılan denetimlerde güvensiz olduğu belirlenen ürünün satışına yasak getirildi ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyurulan karar sonrası yetkililer, ebeveynleri çocukları için oyuncak seçerken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Denetimlerin devam edeceğini belirten Bakanlık, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı sıkı önlemler almaya devam edecek.

BOĞULMA RİSKİ TAŞIYOR

Özkaya Plastik markasına ait su tabancası, boğulma riski taşıdığı gerekçesiyle piyasadan toplatılmaya başlandı. Bakanlık, oyuncağın satışının yasaklandığını duyurdu.

İşte toplatılan ürünle ilgili detaylar…