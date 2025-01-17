Bakanlık ifşa etti: O marka peynirlere dikkat! İçeriğinde mantar ilacı tespit edildi

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sürdürülen gıda denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Söz konusu denetimlerin sonuçlarının yer aldığı ve geçtiğimiz yıl yayımlanmaya başlayan "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listeleri insan sağlığını tehdit eden markaları ifşalamaya devam ediyor.

Süt, yoğurt, zeytinyağı, sucuk derken uzayıp giden listede neredeyse her evde yer alan o markalara ait peynirlerde eklendi.

Hemen herkesin sıklıkla alışveriş yaptığı zincir marketlerde satışı gerçekleştirilen o marka peynirlerde mantar ilacı olarak bilinen natamisin tespit edildi.

Pimarisin olarak da bilinen natamisin, göz çevresindeki mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan antifungal bir ilaç olduğundan insan sağlığını tehdit ediyor.

SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR!

Market raflarında yer ve en sık tüketilen peynirlerden olan "Ahir" marka tam yağlı dereotlu eritme peyniri ve "Tarabya" markalı tam yağlı taze kaşar peyniri listede yer alıyor.

İşte, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde yer alan peynir markaları: