Bakanlık meşhur markayı ifşa etti: Pekmez diye bakın ne satmışlar

Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor.
5996 Sayılı Kanun’un verdiği yetki kapsamında, laboratuvar ortamında incelenen gıda ürünlerinde tespit edilen uygunsuzluklar, kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılıyor.
Gıda denetimleri sonucunda tespit edilen hileli ürünlerin listesi, Bakanlığın resmî internet adresi olan guvenilirgida.tarimorman.gov.tr üzerinden yayımlanıyor.
Bu kez listede iki adet üzüm pekmezi yer aldı.
ŞEKER EKLEMİŞLER
Bakanlığın 10 Nisan 2025’te yayınladığı listede iki üzüm pekmezi yer aldı. Pekmezlerin içerisinde şeker ilavesi tespit edildi. İşte listedeki üzüm pekmezi markaları: