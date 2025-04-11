Haberler



Bilgi



Bakanlık meşhur markayı ifşa etti: Pekmez diye bakın ne satmışlar

Bakanlık meşhur markayı ifşa etti: Pekmez diye bakın ne satmışlar Tarim ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Yeni yayımlanan listede iki üzüm pekmezi yer aldı. Üzüm pekmezi diye bakın ne satmışlar...