Bakanlık o zıbınları toplatıyor: Para iadesi yapılacak

Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, Hello Baby marka çıtçıtlı zıbın ürününü boğulma riski taşıdığı gerekçesiyle güvensiz ilan etti.

Ebebek, ürünü satın alanlara kullanılmış olsa bile 30 gün içinde para iadesi yapılacağını duyurdu.

Geri çağırma kararına neden olan ürün, Hello Baby marka çıtçıtlı zıbın 2'li kısa kol body (kız modeli) olarak açıklandı.

YASAKLANDI

Beyaz ve turuncu baskılı modellerdeki çıtçıtların kolayca koparak küçük parça silindirine girdiği ve bu parçaların boğulma riski oluşturduğu bildirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın 2025060002 numaralı bildirimi, 2 Haziran 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldı. Bildirime göre, ilgili ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.

EBEBEK'TEN AÇIKLAMA: İADE EDİLECEK

Ebebek tarafından yapılan resmi açıklamada, müşteri sağlığının öncelikli olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Hello Baby çıtçıtlı zıbın 2'li kısa kol body kız bebek ürünü, Ticaret Bakanlığı'nın güvenlik testlerinden geçememiştir. Ürün, 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'na aykırı şekilde piyasaya arz edilmiştir. Kullanılmış dahi olsa, tüm ebeveynlerimizden ürünü en yakın Ebebek mağazasına geri getirmelerini rica ediyoruz."

Geri getirilen ürünler için, perakende satış değeri kadar ücret iadesi yapılacağı duyuruldu. Ebeveynler dilerlerse bu iadeyi hediye çeki olarak da alabilecek.