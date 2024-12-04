Bakanlık paylaştı! O zeytinyağı markaları toplatılıyor…
Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi sitesi üzerinden Ekim ayı itibari ile yayınlanan Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar listesi genişlemeye devam ediyor.

Bakanlık tarafından yapılan gıda denetimleri kapsamında o marka zeytinyağlarının raflardan toplatılmasına karar verildi.

Listede bugün itibari ile bir güncelleme getirilirken, sağlığa zararlı ve tüketiciyi aldatmaya yönelik maddeler içeren 5 yeni zeytinyağı markası gündem oldu.

O MARKALAR TOPLATILIYOR!

Ekonomim'de yer alan habere göre listede yapılan güncelleme sonrasında marketlerde ve e-ticaret platformlarında satışa sunulan 4 zeytinyağı markasının usulsüz ürün kullandığına yer verildi. İşte, o markalar;

- SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. tarafından üretilen Bizim Ayvalık markasına ait 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı

- HİLAL HAYVANSAL ÜRÜNLER tarafından üretilen Ayvalık markasına ait 2 litrelik natürel sızma zeytinyağı

- MALATYA PAZARI tarafından üretilen Mudanya Köy Koop markasına ait 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı

- E.A.T TARIM ÜRÜNLERİ tarafından üretilen Milas Koop markasına ait 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı

- SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. tarafından üretilen Bizim Ayvalık markasına ait Bizim Ayvalık 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı.

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Seda Yeşilyurt
Muhabir