Bakanlık paylaştı! O zeytinyağı markaları toplatılıyor…

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi sitesi üzerinden Ekim ayı itibari ile yayınlanan Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar listesi genişlemeye devam ediyor.
Bakanlık tarafından yapılan gıda denetimleri kapsamında o marka zeytinyağlarının raflardan toplatılmasına karar verildi.
Listede bugün itibari ile bir güncelleme getirilirken, sağlığa zararlı ve tüketiciyi aldatmaya yönelik maddeler içeren 5 yeni zeytinyağı markası gündem oldu.
O MARKALAR TOPLATILIYOR!
Ekonomim'de yer alan habere göre listede yapılan güncelleme sonrasında marketlerde ve e-ticaret platformlarında satışa sunulan 4 zeytinyağı markasının usulsüz ürün kullandığına yer verildi. İşte, o markalar;
- SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. tarafından üretilen Bizim Ayvalık markasına ait 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı
- HİLAL HAYVANSAL ÜRÜNLER tarafından üretilen Ayvalık markasına ait 2 litrelik natürel sızma zeytinyağı
- MALATYA PAZARI tarafından üretilen Mudanya Köy Koop markasına ait 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı
- E.A.T TARIM ÜRÜNLERİ tarafından üretilen Milas Koop markasına ait 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı
- SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. tarafından üretilen Bizim Ayvalık markasına ait Bizim Ayvalık 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı.