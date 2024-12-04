Bakanlık paylaştı! O zeytinyağı markaları toplatılıyor…

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi sitesi üzerinden Ekim ayı itibari ile yayınlanan Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar listesi genişlemeye devam ediyor.

Bakanlık tarafından yapılan gıda denetimleri kapsamında o marka zeytinyağlarının raflardan toplatılmasına karar verildi.

Listede bugün itibari ile bir güncelleme getirilirken, sağlığa zararlı ve tüketiciyi aldatmaya yönelik maddeler içeren 5 yeni zeytinyağı markası gündem oldu.

O MARKALAR TOPLATILIYOR!

Ekonomim'de yer alan habere göre listede yapılan güncelleme sonrasında marketlerde ve e-ticaret platformlarında satışa sunulan 4 zeytinyağı markasının usulsüz ürün kullandığına yer verildi. İşte, o markalar;

- SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. tarafından üretilen Bizim Ayvalık markasına ait 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı

- HİLAL HAYVANSAL ÜRÜNLER tarafından üretilen Ayvalık markasına ait 2 litrelik natürel sızma zeytinyağı

- MALATYA PAZARI tarafından üretilen Mudanya Köy Koop markasına ait 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı

- E.A.T TARIM ÜRÜNLERİ tarafından üretilen Milas Koop markasına ait 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı

- SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. tarafından üretilen Bizim Ayvalık markasına ait Bizim Ayvalık 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı.