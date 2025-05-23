Bakanlık saat verdi: Bu akşam IBAN’a yatıyor

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilere yönelik dev bir destek paketini daha hayata geçirdi.

Bakan İbrahim Yumaklı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre, 16 Mayıs itibarıyla toplam 5 milyar 102 milyon lira tutarındaki tarımsal destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.

Ödemeler buzağı ve malak desteği, arıcılık teşvikleri, bombus arısı kullanımına yönelik destekler, kırsal kalkınma yatırımlarına katkılar, küçük aile işletmeleri için ayrılan fonlar, biyolojik ve biyoteknik mücadele çalışmaları ve sertifikalı fidan kullanımına ilişkin yardımlar gibi çeşitli kalemleri içeriyor.

BU AKŞAM HESAPLARA YATIYOR

Daha önce belirlenen takvime göre bazı üreticilerin destek ödemeleri 16 Mayıs’ta hesaplara aktarılmıştı. Geriye kalan grupların ödemeleri ise 23 Mayıs Perşembe günü saat 18.00’den sonra hesaplara yatırılacak.

Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada üreticilere verdikleri desteğin süreceğini vurguladı.

Tarım ve hayvancılık sektörüne katkı sunacak bu desteklerin üretimin devamlılığı açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Ödemeler, kimlik ve vergi numarasının son hanesine göre planlı şekilde gerçekleştiriliyor. Destek paketinde buzağı ve malak desteğinin yanı sıra, arıcılık teşvikleri, biyoteknik mücadele yardımları, küçük aile işletmeleri için katkılar ve kırsal kalkınma projelerine destekler de bulunuyor.