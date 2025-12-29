MEB İOKBS 2026 (Bursluluk Sınavı) ne zaman? İOKBS bursu ne kadar, kaç TL? İOKBS Bursluluk sınav tarihi MEB tarafından açıklandı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ne zaman ve ne kadar gibi sorular merak ediliyor. İşte, İOKBS 2026 takvimi...

Göster Hızlı Özet Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS Bursluluk Sınavı, 26 Nisan 2026'da yapılacak.

Başvuru tarihleri henüz açıklanmadı ancak geçen yıl olduğu gibi Şubat-Mart döneminde gerçekleşmesi bekleniyor.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl uygulanan bursluluk sınavına 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak düzenleniyor. Yatırılan burs, öğrencilere maddi destek sağlıyor. İOKBS Bursluluk sınav tarihi MEB tarafından açıklandı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak. Adaylar tarafından başvuru ve burs ücretleri merak edildi. Peki; İOKBS 2026 ne zaman yapılacak? Başvuru ve burs detayları... İOKBS 2026 NE ZAMAN İOKBS 2026 başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yıl 27 Nisan 2025 tarihinde uygulanan sınav için başvuru işlemleri 10 Şubat–3 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. 2026'da da başvuru takviminin büyük ölçüde benzer şekilde ilerlemesi ve sürecin aynı dönemlerde başlaması bekleniyor. İOKBS BURSU NE KADAR MEB bursu memur maaşlarına endeksli olarak Ocak ve Haziran aylarında yeniden belirleniyor. 3 Ocak 2026 itibarıyla bu burs ücreti de netleşecek.

