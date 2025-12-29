BES'te kritik süre: Son 3 gün! Bunu yapanlar faydalanıyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) dahil olan ya da sisteme katılmayı düşünen milyonlarca kişi için yılın son günlerine girilirken kritik bir takvim işliyor.

Aralık ayı sona ermeden yapılacak katkı payı ödemeleri, 2025 yılı için sağlanan devlet katkısı için önem taşıyor.

Mevzuata göre, BES’te devlet katkısından faydalanabilmek için ödemelerin 31 Aralık tarihine kadar sistemde görünür olması gerekiyor.

Yıl bitmeden yapılmayan ödemeler, bir sonraki yılın limitleri kapsamında değerlendirildiği için bu yıla ait haklar kaybedilmiş oluyor.

YÜZDE 30 DEVLET KATKISI

Devlet, bireysel emekliliği teşvik etmek amacıyla BES’e yatırılan her katkı payının yüzde 30’u kadar ek destek sağlıyor.

Örneğin, 1.000 liralık bir katkı payı yatıran katılımcının hesabına 300 lira devlet katkısı ekleniyor. Böylece katılımcının toplam birikimi kısa sürede 1.300 liraya ulaşıyor. Bu destek, uzun vadede ciddi bir birikim avantajı oluşturuyor.

SON GÜNLER

Henüz BES’e dahil olmayanlar için de yıl sonu önemli bir fırsat sunuyor.

Sisteme ilk kez dahil olacak kişilerin, yıl bitmeden 312 bin 60 lira katkı payı yatırmaları halinde, 2025 yılı için belirlenen azami devlet katkısından yararlanma imkânı bulunuyor.

Bu tutar yatırıldığında, devlet tarafından sağlanan yüzde 30’luk destekle birlikte önemli bir ek kazanç elde ediliyor.