Bakanlık ünlü bal markalarını ifşaladı: Bu marka ballardan uzak durun!

Tarım ve Orman Bakanlığın tarafından, halk sağlığını korumaya yönelik sürdürülen gıda denetimleri tüm hızıyla devam ediyor.
5996 Sayılı Kanun’un verdiği yetki kapsamında, laboratuvar ortamında incelenen gıda ürünlerinde tespit edilen uygunsuzluklar, kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmaya devam ediyorken 1 Temmuz Salı günü güncellenen taklit ve tağşiş listesine bir dizi yeni marka eklendi.
Yapılan son denetimlerde taklit ve tağşiş listesine eklenen markalar arasında yer alan bal markaları dikkat çekti.
BU MARKALARDAN UZAK DURUN!
1 Temmuz Salı günü bakanlığın resmi sitesi üzerinden yayınlanan taklit ve tağşiş listesinde 10 farkı bal markası daha yer aldı.
Yapılan denetimler sonucunda listeye eklenen yeni bal markaları: