Bakanlık ünlü bal markalarını ifşaladı: Bu marka ballardan uzak durun! Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan gıda denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan son denetimler sonucunda taklit ve tağşiş listesi güncellendi. 1 Temmuz Salı günü güncellenen listeye birçok bal markası dahil oldu. İşte, taklit ve tağşiş yapılan ballar...