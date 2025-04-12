Bakanlık ünlü peynir markalarını ifşaladı: Bakın peynir diye ne yedirmişler

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığın tarafından, halk sağlığını korumaya yönelik sürdürülen gıda denetimleri tüm hızıyla devam ediyor.

5996 Sayılı Kanun’un verdiği yetki kapsamında, laboratuvar ortamında incelenen gıda ürünlerinde tespit edilen uygunsuzluklar, kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmaya devam ediyorken 10 Nisan Perşembe günü güncellenen taklit ve tağşiş listesine bir dizi yeni marka eklendi.

Yapılan son denetimlerde taklit ve tağşiş listesine eklenen markalar arasında yer alan peynir markaları dikkat çekti.

Toplamda 10 peynir markasının eklendiği listede peynirde yapılan hileler dikkat çekti. Bakın peynir diye ne yedirmişler…

HİLELER ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!

10 Nisan Perşembe günün bakanlığın resmi sitesi üzerinden yayınlanan taklit ve tağşiş listesinde 10 farkı peynir markası daha yer aldı.

Yapılan denetimler sonucunda 2 peynir markasının içeriğinde bitkisel yağ tespit edilirken 8 peynir markasının peynirlerinin yağ oranlarının olması gerekenden düşük olduğu ortaya çıktı. İşte, listeye eklenen yeni peynir markaları: