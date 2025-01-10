Bakanlık ünlü tereyağı markasını ifşa etti: Bakın içinden ne çıktı

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenli olarak güncellediği 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi, tüketicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

8 Ocak Çarşamba günü yayımlanan güncel listede, süt ve süt ürünleri kategorisinde yer alan iki firmanın tereyağında uygunsuzluk tespit edilmesi şaşkınlık yarattı.

Bakanlık, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla yaptığı denetimlerde, bu iki firmanın tereyağlarında standart dışı üretim gerçekleştirdiğini belirledi.

İKİ MARKA DAHA İFŞA OLDU

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesiyle gıda güvenliği konusunda hassasiyetini sürdürüyor.

Özellikle süt ürünlerinde yapılan denetimler sonucunda, iki firmanın tereyağlarında uygun olmayan içerikler bulundu.