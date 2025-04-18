Bakanlık uyardı: 14 marka listede! Peynirleri kontrol edin

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yaptığı denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

Son güncellenen “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” ile “Tüketildiğinde Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listeleri, gıda güvenliğinde endişe yarattı.

Güncellenen listede 14 peynir markası yer aldı.

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Yapılan analizler sonucu bazı ürünlerde natamisin maddesi ve süt yağı yerine bitkisel yağ kullanıldığı tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu tür olumsuz örneklerin önüne geçebilmek adına denetimlerin artarak süreceğini duyurdu. Uzmanlar ise vatandaşları bilinçli tüketim konusunda uyarıyor

Ayrıca merdiven altı üretimden kesinlikle uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor.

İşte hile yapılan peynir markaları: