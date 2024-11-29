Bakanlık uyardı: Sakın dokunmayın! O illerde havadan atıldı…

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Tarım ve Orman Bakanlığınca 18 il genelinde yaban hayvanların aşılanması için yapılan havadan kuduz aşısı uygulaması 25-28 Kasım tarihlerinde gerçekleşti.

Hava yoluyla dağıtımı yapılan aşıların ardından bakanlık tarafından o illerde yaşayan vatandaşlar için uyarılar yapıldı.

Özellikle de çocuklar için yapılan uyarılarda o kapsüllere kesinlikle dokunulmaması gerektiği vurgulandı.

SAKIN DOKUNMAYIN!

Bakanlık tarafından Manisa, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Bolu, Düzce, Çankırı, Ankara, Kütahya, İzmir, Eskişehir, Uşak, Ankara’da havadan kuduz aşısı dağıtımı gerçekleştirildi.

Uygulamanın gerçekleşmesinin ardından canlı virüs içeren kapsüller hakkında Sakarya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı mesajında “Aşılama çalışmaları boyunca program etkinliğinin azaltılması için çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın canlı virüs içeren 'bait'lere dokunmamaları, aşı kapsülleri ve çevrelerindeki yemleriyle temas etmemeleri gerekmektedir.” İfadelerine yer verildi.