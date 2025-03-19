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Bakanlık Yasakladı, Tüm Mağazalar Ürünü Çekiyor! İşte Sebebi

Bakanlık Yasakladı, Tüm Mağazalar Ürünü Çekiyor! İşte Sebebi Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı yeni duyuruda, bir çocuk kıyafetinin daha yasaklandığını duyurdu. İşte piyasadan toplatılmasının sebebi…