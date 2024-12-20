Bakanlıklar uyardı: Sakın kullanmayın! O ürünler siber saldırı tehdidi oluşturuyor

Haber Merkezi

Dünyanın en büyük internet cihazı üreticileri arasında yer alan Çin merkezli TP-Link markasına ait cihazlar hakkında bakanlıktan ciddi uyarılar yapılıyor.

ABD’de incelenmeye başlanan ürünler TP-Link yönlendiricileri, siber güvenlik endişeleri nedeniyle yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda.

Türkiye’de de birçok evde kullanılan bu yönlendiriciler hakkında ABD hükümetine bağlı olan Ticaret, Savunma ve Adalet Bakanlıkları tarafından uyarılar peş peşe yapıldı.

KANITLAR SUNULDU!

Microsoft tarafından Ekim ayında yayınlanan bir raporda, TP-Link cihazlarının Çin merkezli hackerlar tarafından fidye yazılımları ve diğer siber saldırılar için kullanıldığına dair güçlü kanıtlar sunulmuştu. Söz konusu raporda, şirketin ürünlerindeki güvenlik açıklarının kasıtlı olarak ihmal edildiği iddia edilmişti.

TP-Link, özellikle de uygun fiyatlı olması nedeniyle ABD pazarında büyük bir paya sahip olan markalar arasında yer alıyor.

Ancak bu düşük maliyet, ürünlerin güvenliği konusunda soru işaretleri yaratırken, şirketin ürünlerinin yaygın kullanımı, bir potansiyel siber güvenlik zafiyeti olarak görüldüğünden kullanımı konusunda uyarılar devam ediyor.

TP-Link, bu iddialara karşı ABD hükümetiyle iş birliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Şirket, güvenlik standartlarına uyduğunu ve ABD pazarına olan bağlılığını vurguladı. Ancak hükümet yetkilileri markanın ürünlerinin kullanılırken dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamaya devam ederken markanın yasaklan ihtimalide gündemde yer alıyor.