Bakanlıktan 3 oyuncak markası için toplatma kararı: Hayati risk taşıyor

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Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürünler Listesi'ni güncelleyerek üç yeni ürünü listeye ekledi. Bakanlık, özellikle çocuklar için tehlike arz eden üç ürüne dikkat çekti.

Bu ürünlerden biri çocuk kol saati olup, kurşun seviyesinin normalin üzerinde olduğu belirtilerek ailelere uyarı yapıldı.

Diğer iki ürün ise mutfak seti ve zıplama topları olarak kayda geçti. Bakanlık, bu ürünlerin piyasadan toplanacağı ve satışlarının yasaklanacağı bilgisini verdi.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne (GÜBİS) eklenen bu ürünlerin, mevcutta bulunanlarının da toplatılmasına karar verildi.

BOĞULMA RİSKİ TAŞIYOR

Ticaret Bakanlığı, çocuklar için tehlike arz eden üç ürünü piyasadan toplatacağını açıkladı.

Little Chef marka mutfak setindeki havuç ve mısır numunelerinde küçük parçalar bulunduğu, domates üzerindeki cırt bantların kopma riski taşıdığı ve etiketlerin jelatinle kaplı ıslatma yöntemiyle çıkarılabildiği belirtildi. Bu durumun, özellikle küçük yaş grubu çocuklar için boğulma riski oluşturabileceği vurgulandı.

Öte yandan, Can Sport tarafından satılan zıplama toplarının da güvensiz olduğuna dikkat çekildi. Üründeki top tıpasının küçük parçalara ayrılabilmesi nedeniyle boğulma riski taşıdığı ifade edilerek, bu ürünün de güvenlik standartlarını karşılamadığı belirtildi.