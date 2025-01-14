Bakanlıktan talimat geldi: O ürünlerin satışı zorunlu oldu

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Ticaret Bakanlığının perakende sektörüne kadar geçen yıl çıkarılan pek çok düzenlemesi bu yıl da uygulanmasına karar verildi.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, haksız rekabette cezaların caydırıcılığının artırılması amacıyla fahiş fiyat artışı cezasının üst sınırı 1 milyon liraya ve stokçuluğun ise 12 milyon liraya çıkarıldı.

Ayrıca söz konusu düzenlemeler kapsamında bir takvim yılında üç defa stokçuluk cezası alanların iş yerlerinin 6 güne kadar kapatılabilmesine imkan tanındı. Bunların yanında market raflarında bazı ürünlerin satış zorunluluğunun devam etmesine karar verildi.

GLÜTENLİ ÜRÜNLERİN SATIŞI TAMAMEN ZORUNLU

250 metrekareden fazla satış alanına sahip zincir mağaza şubelerinde glütensiz tatlı ve tuzlu atıştırmalık ile un, 400 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerde ise bu ürünlere ilave olarak glütensiz ekmek, makarna gibi ürünlerinin satışa sunulmasına yönelik tebliğ yürürlüğe alındı.

Bu kapsamda 250 metrekare üzerinde genişliğe sahip olan tüm marketlerde glütensiz ürünlerin satış zorunluluğu 2025 yılında da devam edecek.