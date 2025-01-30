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Tarım ve Orman Bakanlığı, 29 Ocak 2025 tarihli son listeyi yayımlayarak, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerini ifşa etmeye devam etti.

Bakanlığın yaptığı denetimlerde, tereyağından peynire, kaşar peynirinden pide harcına kadar pek çok üründe tüketiciyi yanıltan hileler tespit edildi.

Özellikle İstanbul Bayrampaşa'da satışa sunulan üç farklı tereyağı markasında usulsüzlük tespit edildi.

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Yapılan analizlerde, bu tereyağlarının içeriklerinde bitkisel yağ ve süt yağı harici yağ tespit edildi. İşte markalar: