Bakanlıktan yumurta kararı: 1,5 dolara yükseltildi!

Haber Merkezi

Gıda arz güvenliği, küresel ölçekte giderek daha büyük bir önem kazanırken, Türkiye de iç pazardaki sürdürülebilirliği korumak için yeni adımlar atmaya devam ediyor.

Son olarak, sofralık yumurta ihracatına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla birlikte, Türkiye’deki yumurta üretimi ve ihracatı arasındaki denge korunarak yurt içi tüketimin makul fiyatlarla karşılanması hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gıda arz güvenliğini riske atabilecek durumların önüne geçmenin öncelikli hedef olduğu belirtildi.

Türkiye’de yumurta üreticileri ve tüketicileri açısından sürdürülebilir bir arz sağlanmasının önemine vurgu yapılırken, ihracat süreçlerinin de kontrollü bir şekilde yönetileceği ifade edildi.

1.5 DOLARA YÜKSELTİLDİ

Türkiye’de sofralık yumurta ihracatına yönelik yeni bir düzenleme daha hayata geçirildi. 25 Şubat 2025’te yürürlüğe giren uygulama kapsamında, yumurta ihracatında kilogram başına 50 cent kesinti uygulanmaya başlanmıştı.

Ancak hükümet, iç piyasadaki fiyat dalgalanmalarını dengelemek amacıyla bu kesinti tutarını artırma kararı aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte, sofralık yumurta ihracatında uygulanan kesinti kilogram başına 0,5 dolardan 1,5 dolara yükseltildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilk düzenlemenin dezenflasyonist (enflasyon düşürücü) etkilerinin görüldüğü, ancak artmaya devam eden dış talep nedeniyle fiyat hareketliliğinin sürdüğü vurgulandı. Bu sebeple, fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşların uygun fiyatlarla yumurtaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla kesinti oranının artırıldığı belirtildi.