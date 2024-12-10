Bakın döner diye ne yedirmişler...

Yağmur Dinç

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesi genişlemeye devam ediyor.

Yetkililer vatandaşları güvenerek aldıkları yiyeceklerdeki tat değişikliği konusunda dikkatli olmaları ve ilgili kurumlara ALO 174'ü arayarak haber vermeleri konusunda uyarıyor.

7 Aralık Cumartesi gününde yeni bir et döner markası eklendi. Bu marka et döner tüketenlerin de dikkat çekti.

İFŞA EDİLDİ

Listeye yeni eklenen et döner markasında "Kanatlı eti ve deri dokusu"nun tespit edildi bakanlık tarafından belirtildi.

Et dönerinde "Kanatlı eti ve deri dokusu" tespit edilen firmanın "02 Adana Yasin-Poyraz" olduğu listede açık bir şekilde görüldü.