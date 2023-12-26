Bakın polisler suçluların kafasını neden eğiyor... Emniyet ekipleri, şüphe üzerine gözaltına alınan kişileri başlarını eğerek merkeze götürür. Bu görüntüye en azından haberlerde birçok kez şahit olmuşsunuzdur. Peki, sebebini hiç düşündünüz mü...

ensonhaber.com

Polis memurları, yasaları çiğneyen kişileri ifade, gözaltı veya tutuklama için gerekli yere götürür.

Kameralara da yansıyan birçok operasyonda dikkat çeken bir detay vardır.

Polisler, kelepçeledikleri şüpheli ve suçluların kafalarını eğer.

Hem psikolojik hem de güvenlik sebebiyle yapılan bu hareketin nedenleri merak konusu olmaktadır.

Önce güvenlik

Polislerin suçluları götürürken onların kafasını eğmeleri, güvenlik, kontrol, ve suçluların kendileriyle veya başkalarıyla etkileşim kurmalarını zorlaştırmak amacıyla yapılabilir.

Bu tür bir uygulama genellikle suçlunun daha az tehdit oluşturmasını sağlamak ve polisin güvenliğini artırmak için kullanılır.

Mahremiyet

Başını eğen kişilerin yüzleri kamera veya diğer gözetim ekipmanlarına daha az görünür olabilir. Bu durum, tutuklanan kişinin mahremiyetinin korunması amacıyla yapılabilir.

Aynı zamanda utangaçlık, mahcubiyet, damgalanma, hedef gösterilme gibi sebeplerde etkili olmaktadır.