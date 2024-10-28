Balıktan sonra onu kavurun, inatçı balık kokusunu anında uzaklaştırın...

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Sağlık açısından oldukça faydalı olan balığı evde pişiren birçok kişi pişirme işlemi sırasında mutfağa yerleşen ve odalara yayılan hoş olamayan kokudan haz etmez.

Bu kokuyu önlemek için ise çeşitli yöntemler denenir. En bilindik yöntemler arasında olan pişirme sırasında defne yaprağı kullanma beklenildiği kadar iyi sonuçlar vermeyebiliyor.

Balık pişirme işleminin hemen sonrasında ocakta kavuracağınız o ürün meğer kökü kokuyu anında yok ediyor ve hemen herkesin oldukça hoşuna giden o kokunun eve yayılmasını sağlıyor.

PİŞİRME İŞLEMİNDEN HEMEN SONRA KAVURUN

Balık pişirme işlemini tamamladıktan hemen sonra bir tencerenin içine biraz kahve çekirdeği ekleyerek yüksek ateşte birkaç dakika boyunca karıştırarak kavurun.

Kavurulan kahve çekirdeklerinin yaydığı koku balık kokusunu maskeleyerek evinizi kötü kokudan arındırmada oldukça etkili olacak ve eviniz mis gibi kahve kokusuyla dolacak.