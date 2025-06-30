"Bali'ye vize yok" iddiası!

Türkiye'de vize sorunu devam ederken, o ülkeden sevindiren haber geldi.

Türk turistlerin yoğunlukta olduğu Endonezya'nın Bali adası için karar verildi.

Tropik bir tatil bölgesi olan Bali'nin vize şartı merak konusu oldu.

"Bali, Türk vatandaşları için vize şartını kaldırdı" haberi, sosyal medyanın gündemine oturdu.

ENDONEZYA İÇİN VİZE ŞARTI

Türkiye, Endonezya'nın yakında Türk turistlere vizesiz giriş hakkı vereceğini umduğunu dile getirdi.

Endonezya'daki Türk Büyükelçisi Talip Küçükcan'a göre, bu talep halihazırda Endonezya makamlarına iletildi.

Türkiye'nin talebinin, Türkiye'yi ziyaret eden Endonezyalı turistlere halihazırda tanınan vizesiz erişime dayandığını vurgulayan Küçükcan, bu politikayı iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmede önemli bir adım olarak gördüğünü dile getirdi.

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Dışişleri Bakanlığı Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları'na bakıldığında Endonezya için vize şartları açıkça belirtilmiştir:

Diplomatik ve Hizmet pasaportu hamili Türk vatandaşları 30 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Hususi ve umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız ise vizeye tabidir.

Hususi ve umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız 30 güne kadar turistik amaçlı seyahatlerinde Endonezya'ya varış noktasında (hava ve deniz limanları ile kara hudut kapıları) 35 ABD Doları ödeyerek “Varışta Vize” (Visa on Arrival) alabilmektedir.