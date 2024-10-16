Banka hesaplarını soyuyorlar! İşte dolandırıcıların kullandığı 5 uygulama

Haber Merkezi

Mobil bankacılık uygulamalarını hedef alarak kullanıcı hesaplarını boşaltan tehlikeli 5 uygulama ortaya çıktı.

Google Play Store'dan kaldırılan bu kötü amaçlı uygulamalar, binlerce kişiyi mağdur etti.

Siber güvenlik uzmanları, Anatsa adlı trojan virüsünün farklı uygulama adları altında gizlenerek yayıldığını ve banka bilgilerini ele geçirdiğini açıkladı.

Bu zararlı yazılımlar, Google Play’den kaldırılmış olsa da daha önce telefonuna indirenlerin cihazlarından hemen silmeleri gerekiyor.

İşte dolandırıcıların kullandığı o uygulamalar:

DOLANDIRICILARIN KULLANDIĞI UYGULAMALAR

1- Phone Cleaner / File Explorer

2- PDF Viewer - File Explorer

3- PDF Reader - Viewer & Editor

4- Phone Cleaner: File Explorer

5- PDF Reader: File Manager

Sahte PDF ve dosya yöneticisi uygulamalarıyla kullanıcıların cihazlarına sızan Anatsa virüsü, telefonları ele geçiriyor ve hassas bilgileri çalıyor.

ThreatFabric’in raporuna göre, bu truva atı (trojan), kullanıcıların banka hesaplarına erişim sağlayarak tehlikeli işlemler yapabiliyor.

Özellikle Birleşik Krallık, Almanya, Slovakya, Slovenya ve İspanya’da etkili olan virüs, Türkiye’de de son haftalarda dolandırıcılık olaylarına karıştı.

Samsung başta olmak üzere birçok cihazda tespit edilen bu zararlı yazılım, sahte uygulamalar aracılığıyla yayılıyor.