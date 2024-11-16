Bankacılık işlemlerinde yeni dönem! Artık o ücretler alınmayacak…

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aldığı ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğü alınan karar milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek.

Mobil bankacılık üzerinden düzenli olarak işlem yapan vatandaşları sevindirecek karar ile birlikte o ücretler tamamen kaldırıldı.

"Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"de yaptığı değişiklik karaları, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EK ÜCRETLER ARTIK ALINMAYACAK!

Mobil bankacılık hizmetleri ile alakalı olarak yapılan yeni düzenleme kapsamında haftasonu ya da iş saatleri dışında saat 16.00 sonra gerçekleştirilen EFT ve FAST işlemlerine uygulanan ek ücretler kaldırıldı.

Artık mobil bankacılık üzerinden yapılan tüm para transfer işlemleri, hafta içi veya hafta sonu ek ücretler olmadan normal tarife üzerinden ücretlendirilecek.