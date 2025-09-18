Bankadan gelen bu bildirime sakın tıklamayın

Dijital bankacılık uygulamalarında kullanılmaya başlayan “ödeme iste” sistemi, vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.
Ancak son dönemde artan şikayetler, bu özelliğin dolandırıcıların yeni yöntemi hâline geldiğini ortaya koydu.
Özellikle gelen bildirime bilinçsizce tıklayan kullanıcılar, farkında olmadan ödeme yaparak mağduriyet yaşıyor.
Uzmanlar, dolandırıcıların farklı yollarla kişilerin banka uygulamalarına “ödeme iste” bildirimi gönderebildiğini, kullanıcıların da bu talebi onayladığında doğrudan karşı tarafa para aktarıldığını belirtiyor.
Mobil bildirimlere refleks olarak basan vatandaşların, onay verdiklerini çoğu zaman sonradan fark ettikleri ifade ediliyor.
5 KURALA DİKKAT
- Tanımadığınız kişilerden gelen “ödeme iste” taleplerini asla onaylamayın.
- Her bildirimi dikkatle okuyun, refleksle tıklamayın.
- Sadece tanıdığınız ve güvenilir kişilerden gelen talepleri onaylayın.
- Şüpheli bir durum fark ettiğinizde hemen bankanızla iletişime geçin.
- Mobil bankacılık uygulamalarınızın bildirim ve güvenlik ayarlarını düzenli olarak kontrol edin.