Bankalar ilk kez uyardı: Evde tutun!

Yağmur Dinç

Hollanda Bankalar Birliği (NVB), artan jeopolitik tehditler nedeniyle vatandaşlara evlerinde nakit para bulundurmalarını önerdi.

NVB Sözcüsü, bu tavsiyenin, özellikle ödeme sistemlerinde yaşanabilecek sorunlara karşı önlem amacı taşıdığını belirterek, bankaların bu tür bir çağrıyı ilk kez yaptığını açıkladı.

Yerel basında yer alan habere göre, Hollanda Bankalar Birliği noel tatili dönemi sonrasında yapacağı toplantıda, gerilimlerin artığı bir dönemde siber saldırı gibi bir nedenle ödeme altyapısında yaşanabilecek olası sorunları görüşecek.

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Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, Rusya’dan kaynaklanan tehditlere karşı her türlü senaryoya hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Brekelmans, vatandaşlara, olası kriz durumlarında temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için evde nakit bulundurmalarını önerdi.